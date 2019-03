Euroopa Komisjon on viinud lõpule ettevalmistused kokkuleppeta Brexitiks

Hoiatus tuli samal ajal, kui Suurbritannia peaminister Theresa May pöördus valitsuse eriistungil ministrite poole enne ajaloolisi hääletusi alamkojas, mis võivad Brexiti saatuse otsustada, vahendab Press Association.

May seisab nüüd silmitsi võitlusega ametisse jäämise pärast. Parlamendiliikmed püüavad aga kontrolli enda kätte saada, et tagada pehmem Brexit ja mõned May enda erakonna liikmed arutavad avalikult tema peaministriametist kõrvaldamist.

Euroopa Komisjon teatas oma avalduses, et on lõpule viinud oma ettevalmistused võimalikuks kokkuleppeta Brexitiks, aga hoiatas, et see põhjustaks ikkagi märkimisväärset segadust kodanike ja ettevõtete jaoks.

Kui Suurbritannia 12. aprillil kokkuleppeta Euroopa Liidust välja kukub, ei saa ta kasutada üleminekuperioodi, vaid kohe hakkavad kehtima piirikontroll ja tollid ekspordile Euroopa Liitu ning piiridel on oodata märkimisväärseid viivitusi.