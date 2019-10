Euroopa Komisjon kaebab Poola riigi kohtusse

3. aprillil 2019 saatis komisjon Poolale märgukirja. Pärast saadud vastuse põhjalikku analüüsi jõudis komisjon järeldusele, et see ei leevenda õiguslikke probleeme ja astus järgmise sammu, saates 17. juulil 2019 põhjendatud arvamuse. Poola viimane vastus ei lahendanud ikka komisjoni tõstatatud probleemi.

Seepärast on komisjon otsustanud kaevata Poola Euroopa Liidu Kohtusse. Arvestades distsiplinaarkorra võimalikku mõju kohtute sõltumatusele, on kiirendatud menetluse taotlus põhjendatud, et saada lõplik otsus võimalikult kiiresti. See oleks kooskõlas ka komisjoni 17. juuli 2019. aasta teatisega „Õigusriigi tugevdamine liidus. Tegevuskava“, milles rõhutatakse, et tuginedes praegusele jõustamispraktikale ja Euroopa Liidu Kohtu kujunevale kohtupraktikale, jätkab komisjon strateegilist lähenemist õigusriigiga seotud rikkumismenetlustele, taotledes vajaduse korral kiirendatud menetlust ja ajutisi meetmeid.