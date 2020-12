Euroopa Komisjon esitas plaani Suurbritanniaga kaubanduskokkuleppeta jäämise puhuks

„Läbirääkimised kestavad endiselt. Võttes aga arvesse, et üleminekuperioodi lõpp on väga lähedal, ei ole mingit garantiid, et kui kokkuleppele jõutakse, saab see õigeaegselt jõustuda. Meie vastutus on olla valmis kõigiks juhtumiteks, sealhulgas selleks, et 2021. aasta 1. jaanuaril ei ole meil Ühendkuningriigia kokkulepet. Seetõttu tuleme me täna välja nende meetmetega,” ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Euroopa Komisjon tuli välja nelja valmisolekumeetmega, et leevendada mõningaid nendest tõsistest häiretest, mis tekivad 1. jaanuaril, kui kokkuleppeni ei jõuta:

* Põhiline lennuühendus: ettepanek regulatsiooniks, mis tagaks teatud lennuteenuste osutamise Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel kuueks kuuks juhul, kui Ühendkuningriik kindlustab sama.

* Lennuohutus: ettepanek regulatsiooniks, mis tagaks, et erinevaid toodete ohutussertifikaate saaks Euroopa Liidu õhusõidukite juures kasutada ilma katkestusteta, millega välditaks Euroopa Liidu õhusõidukite maa peale jäämist.

* Põhiline maanteeühendus: ettepanek regulatsiooniks, mis katab põhilise ühenduse nii kauba kui ka reisijate vedudeks maanteel kuueks kuuks juhul, kui Ühendkuningriik kindlustab sama Euroopa Liidu vedajatele.

* Kalandus: ettepanek regulatsiooniks, mis looks asjakohase õigusliku raamistiku kuni 2021. aasta 31. detsembrini või kuni Ühendkuningriigiga on sõlmitud kalanduskokkulepe, et Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi alused pääseksid jätkuvalt vastastikku ligi teineteise vetele ka pärast 2020. aasta 31. detsembrit. Et tagada kalavarude säilimine ja kalanduse tähtsuse tõttu paljude kogukondade elatisallikana, on tähtis luua kalalaevadele loaprotseduurid.

Euroopa Komisjon teeb tihedat koostööd Euroopa Parlamendi ja Ülemkoguga, et kõik neli pakutud regulatsiooni rakenduksid 2021. aasta 1. jaanuaril.

„Valmisolek ja ettevalmistatus 2021. aasta 1. jaanuariks on nüüd tähtsam kui kunagi varem. Segadus tekib sõltumata sellest, kas Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel on kokkulepe tulevaste suhete kohta või mitte. See on Ühendkuningriigi liidust lahkumise ning Euroopa Liidu siseturus ja tolliliidus enam mitte osalemise otsuse loomulik tagajärg. Komisjon on selle alati väga selgelt välja öelnud,” teatas Euroopa Komisjon.