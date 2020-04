Euroopa Komisjon esitas oma plaani koroonaviiruse tõkestamise meetmete kooskõlastatud lõpetamise kohta

Kuigi tegeleme praegu veel tulekahju kustutamisega, on näha, et liikmesriikide ja ELi kehtestatud vajalikud erakorralised meetmed toimivad. Need on aidanud aeglustada viiruse levikut ja päästa tuhandeid elusid. Erakorralised meetmed ja nendega kaasnev ebakindlus on aga inimeste, ühiskonna ja majanduse jaoks erakordselt kulukad ega saa kesta lõputult.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen: „Elude päästmine ja eurooplaste kaitsmine koroonaviiruse eest on meie peamine prioriteet. Samal ajal tuleb aga mõelda ka tulevikule ja elatusvahendite tagamisele. Kuigi tingimused on liikmesriikides endiselt väga erinevad, küsivad kõik eurooplased õigustatult, millal ja millises järjekorras saab tõkestamismeetmeid tühistada. Vaja on tugevat alust, millele toetudes riigid vastutustundlikult oma tegevust kavandaksid, võttes hoolikalt arvesse nii rahvatervise kui ka ühiskonna toimimise kaalutlusi. Seepärast on komisjon koostanud rea suuniseid, kriteeriume ja meetmeid, mida läbimõeldud tegutsemisel aluseks võtta. Euroopa tugevuseks on ühiskonna ja majanduse vaheline tasakaal. Koos saame üksteiselt õppida ja aidata Euroopa Liidul kriisist välja tulla.“

Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides: „Tagasipöördumine normaalse elu juurde pärast karantiinimeetmete lõppemist nõuab liikmesriikidelt üleeuroopalist hoolikalt kooskõlastatud tegutsemist, mis põhineb teadusel ja solidaarsusel. On väga oluline, et meie tervishoiusüsteemid suudaksid toime tulla nakatumiste võimaliku kasvuga, et hädavajalikud ravimid ja vahendid oleksid kättesaadavad ning et meil oleks olemas ulatuslik testimis- ja jälgimissuutlikkus. Me teame, et see kõik võtab aega ja saab toimuda vaid järk-järgult ning et selle enneolematu tervishoiukriisi tagajärjed on kaugeleulatuvad. Kuni tõhusa ravi ja vaktsiini leidmiseni peame õppima selle viirusega elama. Kuid peagi on Euroopa taas jalgel, üheskoos ja ühtselt. Muud võimalust ei ole.“

Arvestades iga riigi eripära, nähakse Euroopa tegevuskavas ette järgmised peamised põhimõtted: