Euroopa Komisjon esitas ettepaneku piirikontrolli karmistamiseks

"On oluline rõhutada, et tegemist on Euroopa Komisjoni esialgsete ettepanekutega, mida alles hakatakse liikmesriikide poolt arutama. Lõpptulemusena on meil tarvis kompromisslahendust, mis sobib kõikidele Euroopa Liidu riikidele," Helme.

"Eesti on alati nõus abistama rändesurve all olevaid riike rahaliselt ning saatma kriisikoldesse oma tehnikat ja eksperte," lisas ta.

Siseminister sõnas, et Euroopa Liidu siseministrite esimene kohtumine, kus uut kokkulepet arutatakse, toimub 8. oktoobril ning selleks ajaks on kõik osapooled jõudnud ka eelnõude sisuga tutvuda.

"Kindlasti kordame kohtumisel üle oma seisukoha, et Eesti ei toeta varjupaigataotlejate kohustuslikku ümberpaigutamist. Samas on komisjoni ettepanekus mitmeid väga olulisi elemente," ütles siseminister.

"Täna teame seda, et nii mõnedki meie varasematel kohtumistel väljapakutud ettepanekud on eelnõude paketti kirja saanud. Näiteks tõdemus, et rände paremaks haldamiseks on vaja tagada tugev välispiiri kaitse, võimaldada ebaseaduslike sisserändajate tagasisaatmist otse välispiiril ja tegeleda rände algpõhjustega ennetavalt juba lähteriigis," lisas Helme.