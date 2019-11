Euroopa Kohus seadis Poola kohtusüsteemi uuendused kahtluse alla

Euroopa Kohus teatas, et Poola ülemkohus peab kontrollima, kas Riigi Kohtunõukogu annab piisavad sõltumatusgarantiid seadusandliku ja täitevvõimu suhtes, vahendab Bloomberg.

Asi puudutab Poola ulatusliku kohtureformi tuuma. Reform on esile kutsunud mitmeid kohtuasju Euroopa Komisjoni poolt seoses sellega, et Poola valitsus ei ole väidetavalt suutnud kaitsta õigusriiki ja pidada kinni Euroopa Liidu väärtustest. Mõned Euroopa Liidu liikmesriigid nagu Prantsusmaa ja Holland on pakkunud, et ligipääsu Euroopa Liidu ühisele eelarvele võiks teha sõltuvaks demokraatlikest standarditest kinnipidamisest.

Kolm Poola kohtunikku vaidlustas Poola ülemkohtu osaks loodud uue distsiplinaarorgani sõltumatuse. Poola kohtud taotlesid nendes kaasustes Euroopa Kohtu juhiseid.

On „vajalik tagada, et nimetamisotsuste vastuvõtmist puudutavad tegelikud tingimused ja detailsed protseduurireeglid on sellised, et need ei saa tekitada põhjendatud kahtlusi asjaomaste kohtunike mõjutamatuses”, teatas Euroopa Kohus.