Euroopa Inimõiguste Kohus: Soome riik rikkus õigust elule, sest ei suutnud 2008. aasta koolitulistamist ära hoida

Koolitulistajale anti nimelt relvaluba vaid mõni kuu enne tulistamist ja murettekitavast informatsioonist hoolimata ei võetud talt relva ära. Kohus tegi otsuse häältega 6-1, vahendab Iltalehti.

2008. aasta septembris läks 22-aastane ametikooli õpilane oma kooli ning lasi maha üheksa grupikaaslast, õpetaja ja lõpuks iseenda.

Mees kasutas väikesekaliibrilist, aga sellest hoolimata suurt kahju teha võimaldavat iselaadivat ja poolautomaatset tulirelva.

Relvaloa oli tulistaja saanud mõned kuud enne koolitulistamist. Samas oli tema tegevus internetis murettekitav. Näiteks nimetas mees USA-sColumbine’i keskkoolis toimunud tulistamist „kõigi aegade parimaks meelelahutuseks”.

Päev enne tulistamist vestles politsei tulistajaga, et anda hinnang, kas ta on ühiskonnale ohtlik. Tulistajaga vestelnud politseinik otsustas, et ohtu ei ole, ja relva mehelt ära ei võetud.

Euroopa Inimõiguste Kohtule esitasid kaebuse 19 soomlast, kes on Kauhajoki koolitulistamises tapetud õpilaste ja õpetaja omaksed.

Nende sõnul politsei oli või oleks pidanud olema teadlik ohust, mida mees endast kujutas. Omaste sõnul ebaõnnestus politsei koolitulistamise ärahoidmisel ja nende lähedaste kaitsmisel.

Omaste sõnul rikub see inimõiguste konventsiooni artiklit 2 – õigust elule. Samale otsusele jõudis ka kohus.