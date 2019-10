Euroopa Inimõiguste Kohus: holokausti eitamine ei ole väljendusvabaduse vorm

Kohus otsustas, et Saksa paremäärmuslik poliitik Udo Pastörs, kes väitis 2010. aasta kõnes, et holokausti ei toimunud, mõisteti Saksamaa seaduste järgi õiglaselt süüdi juudi rahva tahtliku laimamise eest, ja lükkas seega tagasi Pastörsi kaebuse, vahendab Bloomberg.

Pastörsi väide, et tema avaldust kaitseb Euroopa inimõiguste konventsiooni artikkel 10, mis kaitseb väljendusvabadust, on ilmselgelt alusetu, võttes arvesse, et ta väljendas tahtlikult ebatõdesid, et laimata juute ja tagakiusamist, mille all nad kannatasid, leidis Strasbourg’is asuv kohus eile.

Pastörs pidas kõne 2010. aastal päev pärast holokausti mälestuspäeva ning ütles, et „niinimetatud holokausti kasutatakse poliitilistel ja kommertseesmärkidel” ja viitas ka „kriitika ja propagantistlike valede tulvale” ja „Auschwitzi projektsioonidele”. Saksa kohus mõistis Pastörsi esimest korda süüdi 2012. aastal. Alla aasta hiljem lükkas teise astme kohus tagasi Pastörsi edasikaebuse.

Euroopa Inimõiguste Kohus leidis, et Saksa kohus oli Pastörsi avalduste uurimisel põhjalik ega võtnud neid kontekstist välja. Kohtu sõnul ähmastas Pastörs tahtlikult mõningaid oma väljaütlemisi, et edastada sõnumit varjatumalt.