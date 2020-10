Euroopa ägiseb koroonaviiruse suure leviku all. Mõned riigid muretsevad, et haigla voodikohtadest tuleb varsti puudu

Itaalia välisministeerium ei soovita teistesse Euroopa riikidesse reisida, kirjutas The Guardian. Lisaks rõhutati, et kuna viiruse levikut ei saa ette ennustada, ei tasu ka teistesse riikidesse tungiva põhjuseta reisida. Tänavuse aasta alguses aitas Itaalia ligi 100 000 elanikku välisriikidest koju, kui viirus piirid järsku sulges.

Hispaania valitsus otsustas eile kehtestada öise liikumiskeelu, mis tähendab, et õhtul kella üheteistkümnest tuleb hommikul kella kuueni kodus püsida. Inimesed olid otsuse suhtes äärmiselt kriitilised, kuid ka Hispaanias on koroonaviiruse juhtumite arv alates augusti keskpaigast sihikindlalt vaid üles rühkinud, kirjutas Reuters.

Koroonaviiruse suur levik on tekitanud olulisi probleeme Belgiale, mille haiglate intensiivosakonnad ei pruugi vastu pidada, kui haigeid sama trendi järgi juurde tuleb. 16. kuni 22. oktoobrini tuli Belgias keskmiselt 12 491 koroonajuhtumit iga päevaga juurde. See on 44 protsenti rohkem kui eelnenud nädalal.

Ka Saksamaa pole hea seisus. Väidetavalt muretseb Saksamaa valitsus eesootavate kuude eest, mida ennustatakse väga keerulisteks. Saksamaa terviseminister Jens Spahn rõhutas, et inimesed ei tohi uskuda viiruse pisendajaid ning ka Saksamaa tervishoiusüsteem on ülekoormatuse ohu all.

Kuigi Norras on üks madalaim koroonaviiruse levikuga riik Euroopas, ei tee nad enam erandeid välistöölistele, kes tulevad kõrge koroonariskiga riikidest. Need inimesed peavad jääma 10-päevasesse karantiini.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!