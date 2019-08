EUobserver kirjeldab Eesti ametniku näitel maksumaksja taskust päevarahade väljavõtmist Brüsseli-sisese liikumise eest

Carr võttis 290 eurot välja ka 12. detsembri kohtumise eest, mis oli määratletud kui „rootsi lauaga lõunasöök”.

Carr ei ole aga ainus, kes EESC päevarahasid välja võtab. Seda teevad ka näiteks belglased.

EESC liikmetest on belglasi 12 ja vaid üks neist ei võta päevaraha välja.

Eetilisi kaalutlusi kõrvale jättes ei ole keegi ühtki konkreetset reeglit rikkunud.

Kõigil on õigus päevaraha saada, aga kuidas nad seda kulutavad, on teine asi. Maksumaksjalt saadud päevaraha kasutamine Brüsselis korteri eest maksmiseks näib EUobserveri sõnul olevat piiri peal, eriti kui inimene teenib 8600 eurot kuus samas linnas.

Küsimusele, kas see on õigustatud raha kasutamine, vastas EESC pressiteenistus, et see, kuidas iga liige saadud päevaraha kasutab, on rangelt eraasi.