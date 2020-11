Etioopia peaminister andis käsu lõplikuks pealetungiks Tigray regiooni mässuliste juhtide vastu

Eelmise aasta Nobeli rahupreemia laureaat Abiy andis pühapäeva õhtul Tigray Rahvavabastusrindele (TPLF) relvade mahapanemiseks aega 72 tundi, vahendab AFP.

Regiooni juhid tõrjusid selle ultimaatumi. TPLF-i jõud on võidelnud Etioopia föderaalvägedega juba kolm nädalat, mille tagajärjel on üle 40 000 inimese olnud sunnitud kodudest lahkuma ja sajad on hukkunud.

Etioopia armee, mis on viimastel päevadel enese sõnul liikunud Mekelle suunas tankidega, on saanud käsu viia TPLF-i vastu lõpule operatsiooni kolmas ja viimane faas, teatas Abiy.

Abiy väitel on tuhanded TPLF-i võitlejad alla andnud.

Pole selge, kui lähedal föderaalarmee Mekellele on. Kommunikatsioonid Tigrays ei tööta ja teadete edastamine on piiratud, mis muudab mõlema poole väidete kontrollimise keeruliseks.