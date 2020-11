Etioopia mässulise Tigray regiooni juht lükkas tagasi keskvalitsuse ultimaatumi ja ütles, et rahvas on valmis surema

Abiy alustas sõjategevust Tigray Rahvavabastusrinde (TPLF) vastu 4. novembril, süüdistades seda kahe föderaalvägede laagri ründamises ning vastuhakus ja tema valitsuse destabiliseerimise püüdes, vahendab Guardian.

Föderaalarmee teatas, et selle väed on 60 kilomeetri kaugusel TPLF-i kantsist Mekellest. Umbes poole miljoni elanikuga linna ähvardati ka pommitada.

Mullune Nobeli rahupreemia laureaat Abiy kutsus pühapäeval TPLF-i kolme päeva jooksul võitluseta alla andma ja ütles, et TPLF on jõudnud punkti, kust ei saa enam naasta.

TPLF-i juht Debretsion Gebremichael väitis, et Abiy püüab varjata armee tagasilööke tigraylaste jõududega võideldes ning esitab ähvardusi, et aega võita.

„Ta ei mõista, kes me oleme. Me oleme põhimõtetega inimesed ja valmis surema, kaitstes oma õigust juhtida oma regiooni,” ütles Debretsion eile AFP-le.

Tigray vägede esindaja ütles täna, et nad on täielikult hävitanud Etioopia armee 21. mehhaniseeritud diviisi. Mingit kinnitust selle kohta ei ole.

Konfliktis on seni hukkunud sadu inimesi ja veel paljud on olnud sunnitud kodudest lahkuma. Naaberriiki Sudaani on saabunud üle 40 000 põgeniku ja teed Tigrays on põgenevaid inimesi täis.

Brigaadikindral Tesfaye Ayalew ütles kohalikule meediale, et föderaalväed marsivad Mekellesse, olles hõivanud peamised linnad sellest põhjas ja lõunas.

Armee on ähvardanud TPLF-i juhtkonda Mekelles armutu tankirünnakuga ja hoiatanud, et tsiviilisikud peaksid lahkuma, kuni suudavad.

Abiy on seni tagasi lükanud Aafrika Liidu ja teiste katsed pooled läbirääkimiste laua taha tuua.

Etioopia ametnikud nimetavad operatsiooni Tigrays „korrakaitseoperatsiooniks”, mille eesmärk on kõrvaldada mässuliste juhid ja taastada regioonis keskvalitsuse kontroll.

TPLF väidab, et kaitseb oma seaduslikke õigusi Etioopia põhiseadusliku süsteemi raames.

Vaatlejate sõnul on konfliktil etniline mõõde: amharid tigraylaste vastu.