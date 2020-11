Etioopia lennujaamad jäid raketitule alla

Teadaolevalt oli rünnakute taga Etioopia põhjaregiooni Tigray Rahvavabastusrinne (TPLF), mis on juba teist nädalat teravas konfliktis Etioopia keskvalitsusega, vahendab BBC.

Ametnike sõnul sai raketirünnakute tagajärjel "lennujaama tsoon" kahjustusi. TPLF võttis teo eest juba ka vastutuse, öeldes, et tegemist oli nendepoolse vastulöögiga.

Inimõigusteorganisatsioon Amnesty International teatas sel nädalal, et Etioopia põhjaosas asuvas Tigray regioonis on kasvava konflikti käigus tapetud ilmselt sadu tsiviilisikuid.

Kokkupõrked TPLF-i ja Etioopia valitsusvägede vahel said alguse eelmisel nädalal.

Etioopia valitsuse ja TPLF-i vahel on olnud pikka aega pingeid. TPLF kontrollib Etioopia põhjapoolseimat osariiki Tigrayd. Konflikt on kasvanud sõjalisteks kokkupõrgeteks, föderaalväed on muu hulgas andnud õhulööke.

Selle tagajärjel on tuhanded tsiviilisikud põgenenud üle piiri Sudaani.

Amnesty teatas oma avalduses, et Tigray regiooni edelatsooni Mai-Kadra linnas pussitati või raiuti surnuks ilmselt sajad inimesed.

Organisatsiooni väitel on see näinud digitaalselt kinnitatud õudustäratavaid fotosid ja videoid linnas kanderaamidel ära viidavatest surnukehadest. Amnesty teatel näisid ohvrid olevat konfliktis mitteosalenud töölised.

Amnesty Ida- ja Lõuna-Aafrika direktor Deprose Muchena nimetas seda kohutavaks tragöödiaks ning kutsus valitsust taastama kommunikatsioonid ja lubama piirkonda vaatlejad.

Tunnistajad on Amnesty teatel rääkinud vigastustest, mis on tekitatud nugade ja matšeetedega. Mõnede tunnistajate sõnul panid rünnakud toime TPLF-ile lojaalsed jõud.

ÜRO on teatanud, et ohus on elutähtsad abisaadetised tuhandetele inimestele Etioopia põhjaosas.

Etioopia peaminister Abiy Ahmed ütles neljapäevases videopöördumises, et föderaalväed on Tigray lääneosa TPLF-i kontrolli alt „vabastanud”.

Ta andis valitsusvägedele korralduse astuda TPLF-ile lojaalsetele vägedele vastu 4. novembril pärast seda, kui tema sõnul oli rünnatud sõjaväelaagreid. Pärast seda on toimunud mitmeid kokkupõrkeid ja õhurünnakuid. Abiy sõnul on valitsusväed edu saavutanud.