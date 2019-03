Ethiopian Airlinesi lennuk 157 inimesega pardal kukkus alla

Välisministeeriumist öeldi täna Delfile, et nad ei tea, kas lennul võis olla ka Eesti kodanikke. Etioopia võimude teatel hukkus lennuki pardal inimesi enam kui kolmekümnest eri rahvusest, ent reisijate ja lennupersonali nimekiri ei ole veel avalik, mistõttu Eesti välisministeerium alles ootab sealsete võimuorganite kinnitust lennul viibinute kohta.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.