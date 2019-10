Estonia vraki juurde sukeldumise taga oli Norra filmiettevõte

Soome piirivalvelaev Turva dokumenteeris, kuidas Saksamaal registreeritud alus Fritz Reuter saabus Estonia uppumiskohta ja lasi vette sukeldumisroboti. Laeva meeskond oli ette teatanud, et kavatseb seal sukeldumisi läbi viia, ja Soome piirivalve oli seetõttu teadlik, et nad on teel, vahendab Soome rootsikeelne ajaleht Hufvudstadsbladet.

Estonia vrakk on Soome majandusvööndis, aga rahvusvahelistes vetes. Soome võimud saavad seal sekkuda ainult juhul, kui alus on Soomes registreeritud.

Varsti pärast kahtlustatavat kuritegu alustasid Soome piirivalve ja keskkriminaalpolitsei ühisjuurdlust.

Eeluurimise juht keskkriminaalpolitseist Jarkko Toivonen ütles, et võimud on tuvastanud kõik, kes Fritz Reuteri pardal viibisid.

„Pärast sukeldumisi naasis laev Saksamaale ja me selgitasime välja, kes olid pardal. Pärast seda oleme me koostööd teinud peamiselt Rootsi võimudega,” ütles Toivonen.

Kokku oli Fritz Reuteri pardal 11 isikut. Neli neist olid Saksa ja Poola meeskonnaliikmed, ülejäänud reisijad. Viimastest olid kaks Rootsi, kaks Norra ja kolm Saksamaa kodanikud.

Toivoneni sõnul toimusid sukeldumised Norra filmiettevõtte tellimusel. Plaan oli teha dokumentaalfilm.