Estonia ohvrite omaste Rootsi ühenduse juht: see võib olla suurim Rootsi skandaal moodsal ajal

„Ja see peab juhtuma kiiresti ja läbipaistvalt,” ütles SEA esimees Lennart Berglund ajalehele Aftonbladet.

Säterist pärit Berglund kaotas 1994. aastal Estonia katastroofis oma naise vanemad.

Hiljem samal aastal osales ta SEA loomises ning võttis tugeva pühendumise tõttu endale selle juhtimise ülesande, mida teeb tänaseni.

Berglund usub, et võimude tegevus pärast õnnetust sisaldab ilmset kinnimätsimist. Igal juhul ei ole tõde päevavalgele tulnud, on Berglundi ja SEA kindel veendumus.

„Estonia katastroofi käsitlemine võib olla suurim Rootsi skandaal moodsal ajal! Nii tunnen mina,” ütles Berglund.

Nüüd tehtud avastused toetavad seda, mida SEA on kogu aeg väitnud.

„Ma ei ole üllatunud, et nad augu leidsid, seda on eksperdid ju öelnud kohe pärast laevahukku. Peab olema auk veeliinist allpool, muidu ta nii ei upu,” ütles Berglund. „Aga mind üllatab, et seda oli nii lihtne leida. Võib-olla ka suurus, see on ju suur auk!”

Berglund on üks vähestest, kes nägi pilte pea sensatsioonilisest leiust enne dokumentaalfilmi eetrise minemist. Tema ja SEA valmistavad nüüd ette järgmisi samme.

„Me lihtsalt nõuame, et Rootsi valitsus räägiks meile, mis juhtus,” ütles Berglund.

Berglundi sõnul on tal keeruline vabaneda kahtlusest, et võimud teadsid augu olemasolust algusest peale.

„Me oleme ju nõudnud dokumente nii Säpost (Rootsi Julgeolekupolitsei – toim) kui ka MUST-ist, Sõjaväe Luure- ja Julgeolekuteenistusest, aga sealt öeldakse ära. Need hoiavad kõike saladuses!” kurtis Berglund.

„Nad isegi ei ütle, kas neil on midagi, viidatakse riiklikule julgeolekule, vaatamata sellele, et jutt käib tsiviillaevaõnnetusest rahuajal,” lisas Berglund.