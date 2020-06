Esinemishirmu vastu 50 000 euro eest koolitust saanud Soome rahandusminister astus tagasi

„Olen jõudnud otsusele, et ei jätka valitsuse liikmena. Keskerakond jätkab valitsuses,” ütles Kulmuni, vahendab Yle Uutiset.

„Olen informeerinud asjast peaministrit. Jätkan Keskerakonna esimehena ning Keskerakond ja Eduskunta fraktsioon valivad uue ministri võimalikult varsti,” ütles Kulmuni.

Väljaanne Suomen Kuvalehti teatas teisipäeval, et Kulmuni on tellinud konsultatsiooniettevõttelt kommunikatsiooniteenuseid kokku ligi 50 000 euro eest. Koolituste eest on maksnud rahandusministeerium ning töö- ja ettevõtlusministeerium.

Kulmuni oli eelmises valitsuses töö- ja ettevõtlusminister.

Kulmuni ütles täna parlamendi ees, et tahtis saada suuremat esinemiskindlust uues ametis ministrina meedia tähelepanu all.

„Palusin uurida, kas on võimalust saada koolitust ministeeriumi kaudu. Sain koolitust, mida pidasin heaks ja otstarbekohaseks. Mulle ei ole olnud teada ega ole, et ministeeriumide hankelepingutes või koolituses endas oleks mingeid juriidilisi või halduslikke probleeme,” ütles Kulmuni.

Kulmuni ütles, et ministri ja erakonna juhi ülesannete eristamine on kohati võimatu.

„Minister peab kõnesid erinevates keeltes, eri teemadel ja suurtele saalidele. Kõneharjutustes harjutasin näiteks parteikongressi kõneolukorda. Seda poleks pidanud tegema. Teatud harjutused on olnud hankelepingu kohased, aga tagantjärele targana mõistan, et maailma kõigist kõnedest just seda ei oleks pidanud kasutama,” rääkis Kulmuni.

Kulmuni rõhutas, et ühiskondlikus ametis töötavad inimesed peavad kandma „ühiskondlikku tervikvastutust”.

„Ma pean kandma selles asjas poliitilist vastutust, kuigi ma ei ole teadnud kõigist tervikuga seotud hangetest ega ole neid tellinud ega hankinud. Ka mulle selgus selleks kõigeks kasutatud kogusumma alles sel nädalal. Poliitikuna on minu ülesanne vastutust kanda,” ütles Kulmuni.

Kulmuni põhjendas ligi 50 000 euro ministeeriumide raha kulutamist esinemiskoolitusteks varem esinemisärevusega.

„Esinemine tekitab minus ärevust,” ütles Kulmuni teisipäeva õhtul telekanali MTV saates „Kymmenen uutiset”.