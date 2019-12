Esindajatekoja spiiker Pelosi andis korralduse süüdistuste koostamiseks Trumpi vastu

Televisioonis üle kantud dramaatilises avalduses süüdistas Pelosi Trumpi võimu kuritarvitamises ning viitas Suurbritannia kuningale George III-le, kelle vastu Ameerika kolooniad üles tõusid ja moodustasid 1776. aastal Ühendriigid. Pelosi sõnul on Ühendriikides kuningas rahvas, vahendab Reuters.

„Meie demokraatia on kaalul. President ei jäta meile muud valikut kui tegutseda, sest ta püüab rikkuda valimised taaskord enda kasuks. President on tegelenud võimu kuritarvitamise, meie riikliku julgeoleku õõnestamise ja meie valimiste ohtu seadmisega,” ütles Pelosi.

Demokraatide juhitud ametikuriteo juurdluse keskmes on Trumpi soov, et Ukraina võtaks uurimise alla endise asepresidendi Joe Bideni, kes on favoriit saamaks 2020. aasta presidendivalimistel demokraatide kandidaadiks Trumpi vastu.

„Kurbuse, aga kindluse ja alandlikkusega, truudusega meie asutajate vastu ja armastust Ameerika vastu täis südamega palun ma täna meie esimeest minna edasi ametikuriteo artiklitega,” ütles Pelosi, kes algatas juurdluse septembris.

Esimehe näol viitas ta esindajatekoja õiguskomitee esimehele Jerrold Nadlerile. Õiguskomiteel on ülesanne koostada ametlikud süüdistused, mille üle esindajatekoja täiskogu hiljem hääletab.