Esindajatekoja raport: Trump kuritarvitas ametivolitusi ja takistas kongressi juurdlust

Esindajatekoja luurekomitee demokraatide 300-leheküljeline raport ei anna hinnangut, kas Trumpi tegevus seoses 25. juuli telefonivestlusega Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga ulatub tasemele „high crimes and misdemeanors”, mis annab aluse tagandamiseks. See on kongressi otsustada. Raport kirjeldab aga presidendi „olulisi väärtegusid”, mida täna hakkab hindama esindajatekoja õiguskomitee, vahendab Associated Press.

„Tõendid, mida me oleme leidnud, on tõesti üsna kaalukad, et president kasutas oma ametivolitusi poliitiliste teenete kindlustamiseks ja Ameerika rahva usalduse kuritarvitamiseks ning meie julgeoleku ohtu seadmiseks,” ütles esindajatekoja luurekomitee esimees Adam Schiff. „Oli keeruline otsus minna seda teed, sest sellel on meie maa jaoks nii palju tagajärgi. Aga president oli ise oma tagandamisjuurdluse autor, püüdes korduvalt saada välisabi oma valimiskampaaniate jaoks.”

„Ameeriklased peavad mõistma, et see president seab oma isiklikud poliitilised huvid nende omadest kõrgemale. Ja see ohustab riiki,” lisas Schiff.