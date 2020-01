Esindajatekoda andis Trumpi ametikuriteo süüdistused pidulikult senatile üle – kohtuprotsess võib alata

Trump kaebas taaskord, et kõik see on pettus, kuigi ilmnesid värsked detailid tema tegevuse kohta Ukrainas, vahendab Associated Press.

„Täna teeme me ajalugu,” ütles esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi dokumente allkirjastades, kasutades mitmeid sulepäid, et need laiali jagada ja hetke jäädvustada. „See president võetakse vastutusele.”

Seejärel kõndisid esindajatekoja liikmed pidulikus rongkäigus senatisse.

Täna kehastub senat ümber ametikuritegude kohtuks. Põhiseaduse järgi on kohtuprotsessi eesistuja USA ülemkohtu peakohtunik John Roberts. Senaatorid tegutsevad vandekohtunikena ja annavad vande mõista erapooletult õigust.

Senati vabariiklaste juht Mitch McConnell lubas, et senat tõuseb kõrgemale väiklasest kildkondlikkusest ja kildkondlikust tulipäisusest ning teenib riigi pikaajalisi ja parimaid huve. McConnell nimetas seda raskeks ajaks riigi jaoks.

Tehniliselt teavitas esindajatekoda lihtsalt senatit süüdistuste üleandmisest. Kohtuprotess peaks algama järgmisel teisipäeval.

Varem eile hääletas esindajatekoda häältega 228-193 ehk pea täielikult erakondliku kuuluvuse järgi selle poolt, et lõpetada nädalaid kestnud venitamine süüdistuste senatile üleandmisega.