Erki Loigom: miks Põhja-Korea uuesti pingeid kruvib?

Põhja-Korea tabas hästi ära, et konflikti õhutamiseks saab osutada Pyongyangi vastast propagandat sisaldavatele õhupallidele.

Aktivistid on neid lennutanud 40 aastat ja õhupallid on varemgi pälvinud Pyongyangi pahameele, kuid enamasti koristatakse „rämps" piirialadelt kiiresti ning sisu tarbijaid karistatakse tabamisel karmilt. Siiski on saadetised tõestanud oma mõjusust paljude põgenikega, kes on saanud impulsi kodumaad vahetada just taoliste õhupallide seest leitud materjalidega tutvumisel.



Kim Jong-uni kritiseerivate lendlehtede kotid demilitariseeritud tsooni lähedal Lõuna-Koreas. KIM HONG-JI/REUTERS



Põhja-Koreal oleks igal ajahetkel võimalus viidata ka Lõuna-Korea võimude toetatud ja põgenike juhitavatele vaenulikele raadiojaamadele, mida levib Põhja-Korea territooriumile mitmeid. Ka saaks ajakirjandust süüdistada Kim Jong-uni ebasündsais olukordades kujutamises.

2020. aasta on Põhja-Korea jaoks rahvusvahelisel areenil väga oluline. USA presidendivalimised pakuvad võimalust dialoogi elavdada (loe: provokatsioonide abil leevendusi välja pressida) ning tuletada Lõuna-Korea kevadiste parlamendivalimiste järel olulise ülekaalu saavutanud riigipea Moon Jae-ini demokraatidele meelde lubatud aktiivsemat piiriülest poliitikat. President Moonil on ametiaega järel vähem kui kaks aastat ning pettumus Päikesepoliitika 2.0 osas valitseb mõlemal pool piiri. Alles on vaid presidendi hämmastav kannatus.

Lihtsustatuna öeldes on Kimi režiim on lähiajaloo suurimas ressursipuuduses ja õhupallid on praegu vaid ajendiks.

Ees on rahutu poolaasta

Tõenäoliselt jätkab Põhja-Korea provokatsioone ja lennukat verbaalkunsti veel nädalaid ja kuid. Hetkel ollakse faasis, kus "suhtlust" arendatakse Souliga. Ameerika Ühendriike kõnetaks kindlasti kontinentide vahelise ballistika katsetamine.

Märgid taolise raketikatsetuse peatseks toimumiseks on üsna ilmsed. Uuendatud või rajatud on raketiprogrammiga seotud rajatisi, katsetatud tahkel kütusel toimivaid mootoreid, valmimas on tuumalõhkpeaga ballistiliste rakettide väljalaskmise võimekusega allveelaev, maailmale on näidatud aina suuremaid mobiilseid ja mitmelasulisi stardiplatvorme.