Erki Loigom: miks on oluline Põhja-Korea diktaatori tervis?

Põhja-Koread nimetatakse maailma kõige avatumaks suletud riigiks. 21. sajandi ühiskonnakorraldusse raskesti paigutatav sotsialistlik rudiment püsib pidevalt maailma huviorbiidis. Enamasti küll kurioosumitega rubriigis "Kirev gloobus", kuid eelmisel kümnendil noore liidri juhtimise all tõsiseltvõetavuse skaalas tiigrihüppe teinuna ka kaasaegsemates ja olulisemates kategooriates.

Miks peaksime huvituma Põhja-Koreas toimuvast, riigi ekstravagantse türanni käekäigust ning kuidas leida balanss põneva idamaade muinasjutu ja loogilisema argielu vahel?

Polnud vanaisa sünniaastapäeval

Kim Jong-uni puudumine riigi tähtsaimal pühal, riigi rajaja (ja Kimi vanaisa) Kim Il-sungi sünnipäeval ehk Päikesepäeval on järgnenud ning hämmastavaid stsenaariume genereerinud episoodi kõige tähelepanuväärsem seik.

Tõepoolest, sellel päeval ei ole Kim Jong-un mitte kunagi varem pildilt puudunud. Tribüün on varem jäänud tühjaks näiteks Korea sõjaga seotud tähtpäevadel, armee aastapäeval ja töölispartei asutamise aastapäeval, kuid ei iial 15. aprillil. Kim Jong-uni isal, vaikival despoodil Kim Jong-ilil oli taoline käitumismudel tavapärane.



Põhja-Korea pealinnas Pyongyangis toimusid riigi rajaja Kim Il-sungi sünniaastapäevapidustused sel korral ilma Kim Jong-unita. KCNA/Scanpix



Siinkohal võiksimegi leppida selgitusega, et see lihtsalt ongi Põhja-Koreale omane ning tagab Kim Jong-ili kunagise unelma - püsida pidevalt maailma huviorbiidis. Muide, ka riigi pressiteadete mahlaka sõnavara taga peitub ühe Põhja-Korea uudisteagentuuri (KCNA) endise töötaja ja nüüdse põgeniku sõnul teadlik tahe ületada obstsöönsuste ja solvangutega muu maailma meedia uudistekünnis.

Kõnekas pärg

Kas panused on aetud tõesti nii kõrgele, et Kim Jong-un julgeb esitada vanaisa pärandile väljakutse? Selline argument on kõlanud mõnegi Põhja-Korea vaatleja mõtteavaldustes.

Mõttekäigule lisab kinnitust ka see, et 15. aprillil puudus riigi pühama monumendi, Mansu mäel seisvate hiigelliidrite jalge ees Kim Jong-uni initsiaalidega pärg. Igal aastal on pärg olnud kohalikus teleprogrammis suures plaanis, kuid sel korral mitte.



Mansu mäe hiiglaslikud pronksskulptuurid. Cha Song Ho/AP



Pärast aastail 1994-2011 kestnud sõna otseses mõttes vaikivat ajastut, kus Kim Jong-ili suust kuulis avalikkus vaid üht kolmesõnalist hüüdlauset, valiti kodanikkonna poolehoiu kiiremaks võitmiseks Kim Jong-unile uus tee – eduka vanaisa kuvand.