Erki Loigom: miks ei teki Põhja-Koreas otsustavat plahvatust seestpoolt?

Turg on režiimile ohtlik paik

Põhja-Korea tuleohtlikumad paigad on turud. Organiseeritud kujul on neid üle riigi nelisada (2010), isealgatuslikke aga tuhandeid.

Jangmadang (장마당) ehk turuplats on kasvatanud üles terve nn jangmadangi generatsiooni, kes näljahäda järgsel ajastul õppis päris kimilsungismi ehk riiklikult kultiveeritud dogmat igakülgsest isehakkamasaamist.

Just need enamasti isetekkelised müügiplatsid on tegelikult Põhja-Korea rahvamajandust elushoidvad, kuid tundlikud ning režiimile ohtlikud paigad. Oluline ei ole mitte jälgida seda, kuivõrd Kim Jong-uni või tema isa režiim rahva heaks teeb või tegi, vaid seda, mida ei tee.

Turgudel toimuva reguleerimine sai alguse juba 2000. aastate alguses, kui kehtestati müüdavatele toodetele, müüjate vanusele ja isegi soole piirangud. Enamik turul turumajanduse reegleid omandavaid osalisi on just alates lubatud soliidses eas, viiekümnendates koduperenaised.

Lõviosa põgenikest on olnud turgude tõttu alati naissoost

Just turgudel tekkinud sotsiaalsed võrgustikud ja oskused on peamiseks põhjuseks, miks enam kui kolmveerand Põhja-Korea põgenikest on alati olnud naissoost. Katsed ohjeldada režiimile ohtlikku ettevõtlikku meelt ("antisotsialistlik käitumine" on regulaarne käibefraas Põhja-Korea meedias ning selle kasutamine pigem süveneb) on olnud ajutise iseloomuga ning edutud.

Turud on kasvanud ning umbkaudu 80% põhjakorealastest sõltuvad oma hakkamasaamises just neist. Seetõttu on igasugused katsed turgudel toimuvat riigi ideoloogiaga sobivates raamides hoida tekitanud hulgaliselt vastureaktsioone. 2011. aastal kähmlesid sajad turulised politseiga Sinuijus, oli hukkunuid.