Erki Loigom: kas on võimalik, et Korea sõda jääbki kestma?

Revolutsioon saab lõppeda päeval, mil Koread on ühendatud ning võõrvõimud lahkunud. Siinkohal on paslik esitada küsimus, kas USA osalusel sõlmitav rahuleping ühe pisikese episoodi lõpetamiseks keset pikemalt kestvat protsessi omab mingit tähtsust? Nii kummaline kui see ei tundu, on eelnevas kahes lauses toodud konstruktsioonid Põhja-Koreas endiselt olulised.

"Korea lõks" - ohud ja võimalused



Kolmandat ja neljandat sõda mainin korraga. Lõuna-Korea peetav Korea sõda on formaalselt kõige lihtsamini lõpetatav ning annaks reaalseid hüvesid kiiresti just lisanduva turvalisuse näol. Kas sellel aga on pistmist midagi reaalsusega ning kas taaskord "päikesepaistepoliitikat" katsetav ning võime öelda, et ilmselt ebaõnnestuv president Moon Jae-in sellesse ka ise usub?



Moon Jae-in sel suvel Korea sõja 70. aastapäeva üritustel Soulis. YONHAP NEWS AGENCY/Reuters



2019. aasta septembris (mitte 2018. aasta sulaperioodi alguses!) sõnastas president Moon ÜRO Peaassamblee kõnepuldis järgmised kolm teesi. Sõjaohu vältimiseks tuleb eelmine lõpetada, seada sisse vastastikused julgeolekugarantiid ning oluline on tagada ühine jõukus ning areng. Meenutagem siinkohal ka 1972. aasta ühiskommünikeed, mille kolm punkti on olnud kahe Korea suhete retoorilised vundamendikivid vaatamata mistahes ajahetke pingetele. Koread ühendatakse rahumeelselt, võõrvõime kaasamata ning eesmärk on ühine õitseng.

Sarnasus, aga ebarealistlik ootus teeside sõnastamise hetkedel on olnud alati üsna ilmne. Kas kaasaja julgeolekuarhitektuuris kõrvaldaks rahulepe Põhja-Koreast lähtuvad ohud naabritele, 2016. aastast alates ka USA mandriosale?