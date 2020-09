ERISAADE | USA vaatleja Lauri Tankler: Trump võitis esimese debati Bideniga

USA presidendivalimisteni 3. novembril on jäänud sisuliselt kuu aega ja Eesti aja järgi väga varajastel hommikutundidel said kaks põhikandidaati – Donald Trump ning Joe Biden – telekaamerate ees kokku esimeseks debatiks. Delfi „Erisaates“ on külas USA vaatleja ja poliitikaekspert Lauri Tankler, seletab, kuidas mõista äärest-ääreni kõikuvaid hinnanguid Trumpi-Bideni sõnalahingule. Saatejuht on Raimo Poom.

Segase debati järel võib täie tõsidusega kinnitada üksteisele vastukäivaid asju. Just sellise pildi maalis Lauri Tankler olukorrast. „Kõik pealkirjad ja uudised sellest debatist näiteks selle kohta, kes võitis või kaotas, on õiged. Seltskond, kes vaatas debatti ja ütles, et Joe Biden oli väärikas, neil on õigus. Need kes ütlevad, et Donald Trump tuli ja võitles, neil on ka õigus. Need, kes ütlevad, et sellist debatti ei tohiks enam ollagi, neil on ka õigus. Olgem ausad, see polnud pärsi debatt. See oli meeste omavaheline pealekarjumine ja hüüdmine,“ rääkis Tankler esimest debatti hinnates.

„Ja need, kes ütlevad, et sellist sorti poliitilist debatti tahakski, sest see on põnev, neil on ka õigus. Vaatad sellele debatile otsa, seal toimub kaklus, inimesed on 90 minutit ilma reklaamipausideta üksteisega vastakuti. Seda on natuke imelik vaadata, natuke piinlik vaadata, aga natuke ka põnev.“

Kuid enda vaatekohast ütles Tankler otse välja, et tema meelest võttis novembris ametisse tagasivalimist püüdev Trump sellest saatest suurema tüki.

„Mina arvan, et võitis Donad Trump,“ rääkis Tankler.

„Trump võitis selles võtmes, sest ta otsustas mitte kaotada. Ta otsustas lõhkuda, debatti isegi natuke ironiseerida, otsustas moderaatorist üle rääkida, mitte lasta debati formaadil omale peale astuda,“ iseloomustas Tankler Trumpi käitumist.

USA poliitika vaatleja uskus, et Trump valis selle strateegia oma eelneva kogemuse põhjal. „Ta teadis või oli talle öeldud, et tegelikult ei lähe tal debattides väga hästi, ta ei ole hea debateerija. Ja selle tõttu on tema strateegikaks ja selgeks strateegiaks selle debati puhul, et ta tuli sinna lõhkuma ja sai sellega seal hakkama.“