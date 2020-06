ERISAADE | USA protestid on toonud Trumpi „alasti momendi“ ja kampaania sisemise kollapsi?

„Trumpi instinkt on alati see, et kui tal on probleem, siis juhtida tähelepanu kõrvale ja teha seda olukorda eskaleerides. Trump võis näha siin seda avangut, et kõik need probleemid, mida talle on toonud COVID-19 viirus võivad minna ära, kui ta suudab selle pöörata rassiliseks probleemiks. Viirus ongi uudistest kadunud, kuid need uudised, mis räägivad Donad Trumpist täna.. kas need on talle paremad?“ jäi Almann kahtlevaks Trumpi saavutatud tulemuse osas.

Aga praegused sündmused võivad viia hoopis mustanahaliste aktiivsema osavõtuni valimistelt, kus nad aga Trumpi ei toetaks.

Mustanahalise valija takistused

„Ameerika mustanahalise valija välja saamine [valimistel] on väga keeruline. Kui 33% Trumpi põhitoetajate välja saamine on mõnevõrra raske, aga mitte nii keeruline. Igas osariigis on oma valimisreeglid. Valimisreeglid lõunaosariikides on äärmiselt keerulised. Iga kord, erinevalt Eestist, on vaja end enne valimisi valijaks registreerima. Valijaks registreerida on palju lihtsam valgete linnaosades kui mustade omades. Mustade linnaosades saad sa end valijaks registreerida näiteks tööajal, inimesi ei lasta töölt ära, valimisjaoskond on nii kaugel, et reisid sinna terve päeva, sinna jõudes on seal järjekord. Seda on seda USA vahevalimiste jooksul väga näha olnud, et surutakse teatud valijate hääled maha.“

„Selleks, et see teekond läbi teha peab olema jõhker motivatsioon,“ motivatsioon seletas Almann.

Demokraatide presidendikandidaat Joe Biden aga suutis juba varemgi panna mustanahalised enda taha koonduma, mis tõid talle Lõuna-Carolina demokraatide eelvalimistel märtsis mäekõrguse edu ja otsustasid sisuliselt, et just Bidenist saab Trumpi vastaskandidaat.