ERISAADE | Putin tegeleb II maailmasõja ajalooga. „See on ohtlik ja näitab teatud ambitsiooni.“

Üks pool sellest ajaloole keskendumisest paistab Stoicescu sõnul oleva seotud sooviga aidata 1. juulil eesseisval põhiseaduse parandamise referendumil läbi minna.

„Jah, siin võiks mõelda, et ta tahab kindlustada omale toetust referendumil ja igale ühele midagi pakkuda. Ka natsionalistidele ja Nõukogude nostalgikutele, kõigile midagi. Ehk siis kindlustada, et referendumil ei hääletataks napilt paranduste poolt – näiteks 51% -, vaid kuskil 70-80 protsenti,“ märkis ta.

Kuid samas tõi Stoicescu välja, et tema meelest on Putini tegevusel ka süngem tagamõte. „Ainult ma kardan, et see ei ole ainuke selgitus. Naljaga pooleks võiks öelda, et kui Putinil ja Venemaa valitsejatel pole võimalik paremat tulevikku inimestele pakkuda, pakutakse paremat minevikku. Aga tegelikult on siin teatud paralleelid, mida ta toob tänapäevaga. Need aga näitavad, et võime seda kritiseerida, isegi naeruvääristada teatud asju, aga tegelikult Putin näitab, et tal on teatud ambitsioone ja ta on ohtlik,“ märkis Venemaa ekspert.

Stoicescu manitseb tähele panema, et Putin paistab ähvardavat sõjaga.

„Ta materdab selles artiklis ta otsast lõpuni Poolat, justkui Poola on ise süüdi tema enda vastu korraldatud invasioonis. Kui panna tänapäeva konteksti see, mida Putin räägin II maailmasõja eelsest ajast, et Poola nagu oligi see, kes rikkus kõik ära, muidu oleks saanud Venemaa Prantsusmaa ja isegi Suurbritanniaga teha koostööd, aga Poola rikkus kõik ära ja selle pärast puhkeski sõda. Paneme selle tänapäeva konteksti, Balti riigid ja Poola on jälle need, kes ei lase Euroopal teha koostööd Venemaaga. Me oleksime nagu need rikkujad. Ja näete, kuhu see siis viis – sõda puhkes. Kas tahate ka uuesti sõda? Sisuliselt on seal see mõte,“ annab Stoicescu Putini sõnade tagamõttele karmi hinnangu.