ERISAADE | Protestid Valgevenes vältavad juba kuu aega: roosidega seda lahingut ei võida

Tallinna stuudios rääkisid Minskis valitsenud meeleoludest Delfi ajakirjanik Raimo Poom ning fotograaf Andres Putting, kes ise paari nädala eest Valgevene proteste reporteritena jälgimas käisid. Igal sammul tajusid nad võimude katseid proteste maha suruda, kuid teisalt nägid, kuidas rahvas OMON-lasi ei pelga.

Minskist vahendasid muljeid sealne vabatahtlik Anna Kulakova, kes on aidanud arestimajadest välja arreteeritud inimesi, opositsiooniajakirjanik Pavel Sverldov ning majandusekspert Lev Lvovski.

Kulakova rääkis, kuidas inimesi arreteerimisel pekstakse ning alandatakse, kuid sellest hoolimata pole nad veel kaotatud usku, et kevadeks Lukašenka langeb.

Kas aga valgevenelased tõepoolest kevadeni vastu peavad?

Eesti Päevalehe ja Delfi ajakirjanik Raimo Poom arvas, et Lukašenka ise tõenäoliselt loodab sellele, et vastu talve inimesed väsivad protestimisest. "Teisalt ma ei usu, et see on enam võimalik, ma arvan, et palju sõltub sellest, kuidas majandusel läheb. Ja majandusel läheb halvasti," sõnas Poom.

Majandusekspert Lev Lvovski sõnas, et Valgevene majandusnäitajad on täna juba suuna allapoole võtnud. "Valgevene keskpank püüab päästa Valgevene rubla kurssi," tõi ta näite. Samal ajal mõjutab riiki ka Baltikumi riikide otsus jätta ostmata Valgevene tuumaenergiat.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu sõnas Delfile, et Baltikumi sanktsioonidega Lukašenkale ja temaga seotud inimestele seada sisenemiskeeld - mis on oma iseloomult pigem sümboolsed - võiksid kaasa tulla ka teised Euroopa liidu liikmesriigid. Samuti peaks tema hinnangul Eesti toetama Valgevene ettevõtteid, mis soovivad riigist välja kolida.

Ajakirjanik Pavel Sverldov arvas, et Lukašenka on valmis muutusteks, kuid millal ja kuidas ta sellest teada annab, on suurem küsimus.

Saate lõpetas fotograaf Andres Putting, kelle sõnul on võimude tehnika muljetavaldav. "Kõigil, kes jälgivad Valgevene sündmusi, soovitan ma vaadata võimude tehnikat. Väga korralikud relvad, korralikud kaitsevahendid, väga moodsad raadiovahendid, see näitab, et revolutsionääridel on vastas väga tugev jõud. Lilledega seda protesti ei võida," lõpetas ta.