ERISAADE | Otse Washingtonist ja Brüsselist. „Trumpi niigi pettumust valimistanud ametiaja teeb eriti kurvaks selle lõpp"

Washingtonis viibiv Ekspress Meedia reporter Heliis Raudsik sõnab, et Kapitooliumi kahe nädala taguste sündmuste järel on küll inimesi kinni võetud, kuid õhus on jätkuvalt ärevust. „Washingtoni elanikud rääkisid mulle, et neil on tunne, nagu elaksid nad sõjatsoonis - hullem kui Teheran. Tänavad on täis automaatidega relvastatud rahvuskaartlasi, kes mõjuvad päriselt hirmutavalt," lisab ta.

Kunagine Eesti suursaadik USA-s ja praegune eurosaadik Marina Kaljurand ütleb, et enamikul europarlamendis paistab Joe Bideni ametisse astumisega kaasnevat kergendustunne. „Unustame ära need neli aastad ja jätkame ameeriklastega nagu partnerid ja liitlased. Jah, meil on eriarvamusi, kuid sama väärtusruum ja sama mõttemaailm," sõnab ta. Kaljurand lisab, et loomulikult pole see kogu Euroopa Parlamendi vaade.

„President Trumpi niigi pettumust valimistanud ametiaja teeb eriti kurvaks selle lõpp," räägib Kaljurand. „See, mis toimus 6. jaanuaril Washingtonis Kapitooliumil, oli korralik äratuskell ja meeldetuletus kõigile - ka parempoolsetele" ütleb ta. Kaljuranna sõnul näitas toimunu, kuhu võib jõuda, kui levitada pidevalt valeinfot ja kutsuda inimesi üles. „Mingil hetkel nad tulevadki tänavale."

Lisaks tuleb saates juttu sellest, kuidas inauguratsioon osaleja vaatepunktist välja näeb - Kaljurand on üks väheseid eestlasi, kellel on selles vallas isiklik kogemus.

Saadet juhivad Delfi ajakirjanikud Laura Kalam ja Kadri Veermäe.