ERISAADE | Meditsiinisüsteem on kokku varisemas: miks läks koroonaviiruse teine laine Tšehhis täiesti käest ära?

Möödunud suvel paistis üle Euroopa, et koroonaviirus on vähemasti ajutiselt taandunud. Ka turism polnud enam pelgalt soovunelm. Sai märgib, et nõnda oli ka Tšehhis ning ei tahetud uskuda, et olukord võiks taas väga halvaks minna, seda ei arvanud ka poliitikud.

Pärast kena ja sooja suve ei tahtnud ka tšehhid piirangutest midagi kuulda, samuti oli tagaplaanile jäänud maskikandmise kohustus. Tasapisi hakkas nakatumine kasvama ja praeguseks pole riigis ühtegi regiooni, kus nakatumisnäitaja viimase 14 päeva kohta väiksem kui 400. "Viirus levib sisuliselt kontrollimatult. Teatud nakatunute arvust pole võimalik enam kõiki kontakte tuvastada, et asjale piiri panna."

Eriolukord kehtestati riigis taas oktoobri hakul, ent päris paljud asutused – näiteks restoranid ja baarid – suleti alles 14. oktoobril ehk kaks nädalat hiljem.

Sai viitab, et tšehhid on väga seltskondlikud inimesed ega taha nelja seina vahel istuda, otsitakse võimalusi, et tuttavatega suhelda. Näiteks möödunud nädalavahetusel koguneti väliturgudel, nüüdseks otsustati needki sulgeda.

Omamoodi skandaali põhjustas alles mõni aeg tervishoiuministrina töötanud Roman Prymula, kes jõudis meediasse piltidega, kus näha, kuidas ta hilisel õhtutunnil ühest Praha restoranist väljub. Minister ise väitis, et tegu oli suure arusaamatusega ning ta ei käinud seal söömas. Nagu öeldakse: oluline on see, mis välja paistab. Ta on öelnud, et lahkub juhtunu tõttu peagi ametist.

AFP

Hetkel ei ole märke, et võitluses koroonaviirusega riigis edusamme. Igapäevased nakatumisrekordid paraku purunevad. Uute riiklike käsulaudade valguses ütleb Sai, et tegelikult teist varianti pole – kuidagi peab nakatumise peagi allapoole saama. Spetsialistid hindavad, et novembris kukub tervishoiusüsteem kokku. Haigeid on nii palju, et tekib küsimus, kuhu nad paigutada.

Drastiliseks situatsiooniks tehakse ettevalmistusi, Prahas valmis 500 kohaga välihaigla, Brnos valmib 300 kohaga lisaehitis. Hingamisaparaate on tulnud juurde Euroopa Liidu ja NATO poolt. Töökäsi on meditsiinivaldkonnas puudu, osa meedikutest on ise haigestunud, mistõttu parlament arutab, et lubada NATO arste appi.