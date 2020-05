ERISAADE | Läti politoloog Veiko Spolitis koroonakriisist: hoop oli 9. mai, mil punamonumendi juures käis 20 000 inimest

Eilse seisuga oli Lätis koroonaviirusesse nakatunuid 962, mis on tunduvalt vähem kui Eestis. "Eile lisandus nakatunuid 11, üleeile 1. Nii ta kuskil 1-20 vahel lisandub," räägib Spolitis. Ta viitab, et piirangute kehtestamisel olid kolme Balti riigi taktikad sarnased, mistap on ka mõistetav, et väljuminegi sarnane ja nüüd riikide vahel liikumine lubatud.

Kui rääkida sellest, et meie kõrval paistab Läti olukord viirusepuhangu osas parem (eilse seisuga nakatunuid 962, surnud 19 inimest), viitab Spolitis, et meie puhul oli suur roll Saaremaa võrkpallisaagal. Ta ütleb, et õnneks suudeti neil ka hooldekodude puhul suuremaid koldeid vältida.

Puhastustuli maksusulide jaoks

Kui suur on hoop Läti majandusele? "On üritatud öelda, kas majandus langeb 7 või 10 protsenti, aga seda saame näha siiski alles aasta pärast," räägib ta. "Kõige rohkem on kannatanud turismisektor ja kultuurisektor. Viimane isegi kõige rängemalt. Spolitis nendib, et kogu maailm on kannatamas ja nii nagu elasime enne, enam elada ei saa, tuleb käitumist muuta.

Kriis ja abimeetmed on toonud välja ka lõunanaabrite kitsaskoha – on väga palju nn halli ja musta majandust, maksudest kõrvalehoidmist. See välistab ka praegu riigiabi saamise. Läti valitsus loodab, et kriisist on vähemalt nii palju kasu, et selles osas väike puhastus teha ja ettevõtete maksukäitumine korda saada. Erinevalt Eestist Spolitise sõnutsi Lätis praegu hapude pangalaenudega nii palju probleeme pole.

Kriisi käigus on Eestis Lätiga seoses vast enim räägitud Air Balticu tulevikust. Just see lennufirma viis meid üle Euroopa paljudesse sihtkohtadesse. "Air Balticu tulevik tundub olevat kindlates kätes. Paar päeva tagasi otsustati riigi poolt abistada 250 miljoni euroga. Niipea kui transpordiministri luba, saab taas lennata," märgib ta ja lisab, et samas on riigi rahakülv tekitanud ka palju pahameelt. "Paljud kurdavad, et pole piisavalt raha, et ära elada ja samas valitsus lahkelt annab 250 miljonit Air Balticule, kuid pole teada, kuidas turismisektor ja reisimisvõimalused arenevad. Teadupärast kõik ennustavad, et saavad olema päris rasked päevad."