ERISAADE | Kuidas Donald Trump rahutusi enda huvides ära kasutab?

Pärast mustanahalise George Floydi tapmist on juba pooled USA osariikidest palunud rahutuste ohjeldamisel rahvuskaardi abi. President on pidanud otsima pelgupaika punkrist ning ähvardab saata protestijate vastu sõjaväe. Samal ajal ei tea vägivallast tülgastunud inimesed, kumb on hullem - toorutsemine politsei või protestijate poolt.

** USA-s hukkub aastas politsei käe läbi tuhatkond inimest. Mis tegi praeguse tapmise nii eriliseks?

** Võime me üldse rääkida, et Martin Luther Kingi järel on kodanikuõiguste arengus mingeid edusamme tehtud?

** Kui palju on rahutuste taga küsimus rassist ja kui palju klassivõitlus?

** Huvitaval kombel näitavad küsitlused, et suur hulk ameeriklasi peab probleemiks ka mustanahaliste suhtumist politseisse. Mis sünnib?

** Millist rolli mängib Donald Trump?

** Ja kui ohtlik on kogu selles kontekstis USA relvakultuur?

Stuudios on Päevalehe välistoimetuse juhataja Kadri Veermäe, viimastel päevadel teemal kätt pulsil hoidnud reporter Joosep Tiks ning EPL arvamustoimetusest Krister Paris.