ERISAADE | Koroonaviirus hakkas Leedus vohama muretu suhtumise pärast. Isegi riikliku karantiini eel tormati baaridesse

Kui Eestis kuuleb viimasel ajal palju töökohtade kolletest, siis Leedus on viirus levinud ennekõike perepidude ja peokohtade kollete kaudu.

Tippo sõnab, et ka üks uuring näitas, et väga paljud leedukad peavad koroonaprobleemi ülepaisutatuks. "Peamine põhjus on inimeste muretu suhtumine."

Mis puutub suurtesse näitajatesse eelmisel nädalavahetusel, siis ekspertide hinnangul on põhjuseks nädal varem peetud kõikide pühakute püha. Manitsustest hoolimata mindi suguvõsadega surnuaiale, et lähedasi mälestada.

Hiljuti rakendus Leedus üleriigiline karantiiniperiood. "Päev enne mindi massiliselt restoranidesse ja baaridesse, et viimast võtta," nendib Tippo.

Ta räägib lähemalt, kuidas praegune karantiin välja näeb - tasub märkida, et see on leebem kui kevadine eriolukord. Näiteks on avatud kõik poed.

Leedus on rakendatud ka maskikandmiskohustust. Erinevalt Eestist on see üpris hästi õnnestunud ja inimesed on selle omaks võtnud.

Saate teises pooles on juttu sellestki, mis meil Leedu kogemusest õppida, et puhangut ohjes hoida.

