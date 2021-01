ERISAADE | Kas vangistatud Navalnõi suudab Venemaa rahvast Putini vastu pöörata?

Taro nimetas "miljardi dollari küsimuseks", kas vangistatud Navalnõi üleskutsed rahval tänavatele tulla leiavad aja jooksul piisavalt järgijaid, et Putini võimu kõigutada. Küll oli ta veendunud, et Venemaale naasmine oli Navalnõi jaoks ainus võimalus oma suurte ambitsioonide poole liikuda - Venemaa vanglas on ta oluliselt rohkem pildis kui Saksamaal vabaduses.

"Tal ei olnud valikut. Ta on väga sihikindel ja julge inimene. Ta ei saanud jääda Saksamaale lihtsalt vinduma. Saksamaal ta ei oleks oma rolli saanud täita. Tegu on ihult ja hingelt täieliku Venemaa patrioodiga. Poolenisti märtrina ka - pooleldi ta ju tapeti ära peaaegu - oli see tema jaoks ainus võimalus kuidagi järgmisele tasemele tõusta, riskides küll väga paljuga, võibolla isegi oma eluga. See on tema kaalutlus. Ainus võimalus Venemaal võimule tulla - tema eesmärk on kindlasti Venemaal võtta võim - on minna sinna tagasi."

