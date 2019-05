Eriprokurör Mueller ei olnud kindel, et Trump ei ole kuritegu toime pannud

Muelleri sõnul ei saanud ta algusest peale mingeid süüdistusi esitada, isegi mitte salaja, ei Trumpile ega ühelegi ametis olevale presidendile. Selline on justiitsministeeriumi õiguslik arvamus ja Mueller pidi sellest enese sõnul kinni pidama, vahendab Associated Press.

„Presidendile kuriteosüüdistuse esitamine ei olnud seetõttu valik, mida me oleksima saanud kaaluda,” ütles Mueller.

Muelleri sõnul ei tohi seda aga segi ajada õigeksmõistmisega.

„Kui me oleksime olnud kindlad, et president ei ole selgelt kuritegu toime pannud, oleksime me nii öelnud,” märkis Mueller.

Muelleri jaoks on tema raport tema tunnistus ja ta tahaks, et see nii jääkski.

Mueller tunnistas, et tema büroo on arutanud kongressiga tunnistuste andmist. Ta ütles aga, et ei räägiks millestki muust kui sellest, mis on raportis.

„Ma ei usu, et on mul oleks sobilik rääkida juurdlusest rohkem või kommenteerida justiitsministeeriumi või kongressi tegevust,” ütles Mueller.

Muelleri kommentaarid tekitasid taas üleskutseid presidendi tagandamisprotseduuride alustamiseks demokraatide ja ühe esindajatekoja vabariiklase, Justin Amashi poolt.

Demokraatide 23 peamisest presidendikandidaadiks pürgijast üheksa on nõudnud presidendi tagandamisjuurdluse alustamist.