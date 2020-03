Erinevate riikide andmed koroonaviirusesse nakatunute kohta pole tegelikult võrreldavad

Erinevate riikide koroonaviirusealase olukorra võrdlemine on keeruline, sest kuigi viirus on üks ja sama, on ühiskonnad, meetmed ja nende tarvituselevõtu ajad erinevad, mistõttu on ka hinnanguline suremusprotsent olnud erinev, sõltuvalt arvutajast ja kogutud andmetest, kirjutab Soome ajaleht Helsingin Sanomat.