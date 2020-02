Erdoğani sõnul andis Ankara vastulöögi Türgi sõdureid tapnud Süüria vägede rünnakule

„Me oleme vastanud neile rünnakutele samaga ja jätkame selle tegemist, kas oma suurtükiväe või miinipildujatega,” ütles Erdoğan Istanbulis ajakirjanikele. „Me jätkame otsustavalt oma operatsioone oma maa, rahva ja meie vendade nimel Idlibis. Need, kes seavad meie otsustavuse kahtluse alla, mõistavad varsti, et tegid vea.”

Erdoğan ütles, et kui läbirääkimised diplomaatide ja kindralite vahel tulemusi ei anna, võtab ta otse ühendust Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et püüda olukord lahendada.

„Me ütlesime Vene poolele eraldi, et nemad ei ole siin meie vastaspool, et see on otseselt režiim ja et nemad peavad kõrvale astuma,” ütles Erdoğan.

Erdoğan lisas, et Türgi operatsioonis Idlibi provintsi 40 punktis osalevad lennukid F-16.

Venemaa kaitseministeerium väitis, et Türgi lennukid ei rikkunud Süüria piiri ja mingeid õhurünnakuid Süüria vägede vastu ei ole registreeritud.