Erdoğani partei kandidaat püüab tänastel korduvvalimistel Istanbuli toetust pöörata

Õigluse ja Arengu Partei (AKP) endine peaminister, president Erdoğani toetaja Binali Yıldırım läheb linnapeavalimistel uuesti vastamisi ilmaliku Vabariikliku Rahvapartei (CHP) poliitiku Ekrem İmamoğluga, vahendab uudistekanal BBC.

31. märtsi valimistel kuulutati võitjaks İmamoğlu, ent juba 18 päeva hiljem tulemus tühistati.

AKP kandidaat jäi alla ka Türgi pealinnas Ankaras, kus püüti samuti ilmaliku partei poliitiku Mansur Yavaşi tulemust kahtluse alla seada, ent kõrgem valimisnõukogu otsustas siiski, et mehe võit on liiga kindel, et kaaluda seal valimiste kordamist.

Õigluse ja Arengu Partei jaoks muutus tulemuste tühistamise järel Istanbulis võiduni jõudmine aga üha keerulisemaks, sest İmamoğlu toetus hakkas pärast seda ainult kasvama. Võimupartei usub, et Yıldırımile maksis märtsis kätte otsus kaasata president Erdoğan oma valimiskampaaniasse, mistõttu korduvvalimiste kampaania ajal oli viimase roll oluliselt väiksem.

„Valijad pidasid märtsikuiste valimiste eel toimunud presidendi intensiivset kampaaniat sobimatuks," selgitas Istanbulis tegutsev poliitikakonsultant Mert Yildiz hiljuti Bloombergile. Yıldırımil on vaja seetõttu ilma tema abita „lõigata läbi İmamoğlul tee, mis võiks lõpuks viia viimase presidendiks kandideerimiseni.”

İmamoğlu võitis märtsis Yıldırımit esialgsete tulemuste kohaselt umbes 13 000 häälega.