Erdoğan: Venemaa rikub Süüria asjus sõlmitud kokkuleppeid, Türgi on kannatust kaotamas

Venemaa toetatud Süüria valitsusvägede rünnakud Idlibi vastu on tekitanud mure uue põgenikelaine üle. Piirkond piirneb Türgiga ja seal elab kolm miljonit inimest, vahendab Reuters.

Venemaa ja Türgi, kes toetavad Süürias vastaspooli, leppisid kokku koostöös lahingutegevuse deeskaleerimiseks Idlibis ja demilitariseeritud tsooni loomiseks. Kokkulepped sõlmiti 2017. ja 2018. aastal ning neid nimetatakse Astana ja Sotši kokkulepeteks.

Lahingutegevus on aga mässuliste viimases kantsis jätkunud vaatamata ka mitmetele teistele relvarahukokkulepetele.

„Praegu ei pea Venemaa Astanast ega Sotšist kinni,” tsiteeris NTV Erdoğani sõnu.

Erdoğan ütles Senegalist naastes lennukis ajakirjanikele, et Türgi, kes ehitab Idlibi provintsi põhjaosas maju rünnakute eest põgenevatele tsiviilisikutele peavarju pakkumiseks, on öelnud Venemaale, et on kannatust kaotamas.

„Kui me oleme selles asjas Venemaaga lojaalsed partnerid, peavad nad oma seisukoha esitama... Meie soov on, et Venemaa annaks viivitamatult vajalikud hoiatused režiimile, mida ta peab sõbraks,” ütles Erdoğan. „Astana protsess on nüüd vaikusesse vajunud. Me peame vaatama, mida Türgi, Venemaa ja Iraan saavad teha, et Astana protsessi taaselustada.”