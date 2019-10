Erdoğan: Türgi võib operatsiooni Süürias jätkata, kui kurdi võitlejad piiri äärest ei lahku

Viiepäevane relvarahu kurdi YPG võitlejate tagasitõmbumiseks piiriäärsetelt aladelt lõpeb täna kell 22 kohaliku aja järgi, vahendab Reuters.

Türgi sõnul peavad YPG võitlejad, keda Türgi peab nende sidemete tõttu Türgis tegutsevate kurdi mässulistega terroristideks, lahkuma „turvatsoonist”, mille Türgi tahab Süüriasse luua.

„Tagasitõmbumine jätkub,” ütles Erdoğan Ankaras lennujaamas ajakirjanikele enne lendu Venemaale, kus ta kohtub president Vladimir Putiniga, et arutada Süüria küsimusi.

„Informatsiooni järgi, mille ma olen saanud oma kaitseministrilt, räägime me 700-800-st, kes on juba tagasi tõmbunud, ja ülejäänud, 1200-1300 jätkavad tagasitõmbumist. On öeldud, et nad tõmbuvad tagasi,” ütles Erdoğan. „Kõik peavad välja minema, protsess ei lõpe enne, kui nad on väljas.”

Kahte piirilinna, Manbiji ja Kobanisse on juba sisenenud Süüria ja Vene väed. Need asuvad Türgi kavandatavas „turvatsoonis”, aga sõjalistest operatsioonidest lääne pool.

Erdoğan teatas, et lepib Süüria vägede viibimisega nendes piirkondades nii kaua, kuni YPG välja surutakse.

„Minu lootus on, et kui jumal tahab, saavutame me kokkuleppe, mida soovime,” ütles Erdoğan enne Sotšisse lendamist.