Erdoğan: Türgi võib iga hetk alustada sõjalist operatsiooni Süüria Idlibi provintsis

Türgi ja Venemaa toetavad Süüria üheksa aastat kestnud sõjas vastaspooli, aga on teinud koostööd poliitilise lahenduse leidmiseks konfliktile, vahendab Reuters.

Süüria valitsuse pealetung Idlibi provintsis on aga habrast koostööd õõnestanud. Varem sel kuul hukkus Süüria rünnakutes 13 Türgi sõdurit.

Ankara on kutsunud Süüria presidenti Bashar al-Assadit toetavat Moskvat peatama rünnakud Idlibi provintsis, teatades, et pealetung tekitab põgenikevoolu Türgi suunas, kus on juba niigi 3,6 miljonit Süüria põgenikku.

Erdoğan on varem öelnud, et Türgi võib kasutada sõjalist jõudu Süüria vägede tagasitõrjumiseks, kui viimased kuu lõpuks ise tagasi ei tõmbu.

Rääkides oma erakonna AKP parlamendiliikmetele ütles Erdoğan täna, et Türgi on täis otsustavust muuta Idlibi provints turvatsooniks iga hinnaga, isegi kui läbirääkimised Venemaaga jätkuvad. Mitu vooru läbirääkimisi Moskvaga Erdoğani sõnul kokkulepet ei andnud.

„Me jõuame viimaste päevadeni režiimi jaoks vaenutegevuse lõpetamiseks Idlibis. Me anname oma viimase hoiatuse,” ütles Erdoğan. „Me ei jõudnud oma läbirääkimistel soovitud tulemuseni. Läbirääkimised jätkuvad, aga on tõsi, et me oleme kaugel oma laual olevate nõudmiste täitmisest. Türgi on teinud kõik ettevalmistused enda operatiivplaanide elluviimiseks. Ma ütlen, et me võime tulla iga hetk. Teiste sõnadega, Idlibi pealetung on ainult aja küsimus.”