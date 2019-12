Erdoğan: Türgi ei tule uue Süüria põgenike lainega toime, seda saavad tunda kõik Euroopa riigid

Erdoğan ütles, et Türgi delegatsioon sõidab täna Moskvasse olukorda arutama.

Türgi tahab, et Süüria põgenikud naaseksid „turvatsooni” Süüria kirdeosas, mille Türgi hõivas oktoobris kurdidelt.

Erdoğan on nõudnud, et seda plaani toetataks, öeldes, et avab muidu süürlastele väravad Euroopasse rändamiseks.

„Me kutsume Euroopa riike kasutama oma energiat tapatalgute peatamiseks Idlibis, mitte Türgi nurka surumiseks legitiimsete sammude eest, mis ta astus Süürias,” ütles Erdoğan eile.