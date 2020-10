Erdoğan teatas, et Macron vajab vaimset ravi, mille peale kutsus Pariis Türgist konsultatsioonidele oma suursaadiku

Erdoğani avaldus on islamimaailma järjekordne reageering Macroni väitele, et islam on kriisis. Moslemiriikides kutsutakse muu hulgas boikottima Prantsuse kaupu, vahendab Guardian.

NATO liitlased Prantsusmaa ja Türgi on tülis mitmel rindel, sealhulgas maavarade otsingute pärast Vahemere idaosas, Liibüa ja Süüria asjus ning ka Mägi-Karabahhi teemal. Erdoğan süüdistab laimus Prantsuse ajakirja Le Point, mis väitis, et ta on Süüria kurdide hävitaja.

Anakarat on eriti ärritanud Macroni toetatud kampaania Prantsusmaa ilmalike väärtuste kaitsmiseks radikaalse islamismi vastu, millele andis uue tõuke oma õpilastele prohvet Muhamedi karikatuure näidanud Prantsuse õpetaja mõrv.

„Mida veel saab öelda riigijuhi kohta, kes kohtleb teiste usurühmade miljoneid liikmeid nii: kõigepealt minge vaimsesse kontrolli,” lausus Erdoğan reedel. „Mis probleem on isikul nimega Macron islami ja moslemitega?”

„Macron vajab vaimset ravi,” lisas Erdoğan, andes mõista, et ei soovi, et Macron 2022. aasta presidendivalimised võidaks. „Te norite kogu aeg Erdoğani kallal. See ei anna teile midagi. Tulevad valimised ... Me näeme teie saatust. Ma ei arva, et tal oleks pikk tee minna. Miks? Ta ei ole Prantsusmaa jaoks midagi saavutanud ja ta peaks tegelema iseendaga.”

Macroni administratsioon nimetas Erdoğani sõnavõttu solvavaks ja teatas, et Prantsusmaa suursaadik Ankaras Hervé Magro kutsutakse kodumaale konsultatsioonidele.

Solvavate karikatuuride, moslemite vastaste süüdistuste ja mošeede vastaste reidide poliitikal pole midagi ühist sõnavabadusega, teatas Erdoğani kommunikatsioonijuht Fahrettin Altun Twitteris. „Asi on moslemite hirmutamises ja neile meelde tuletamises, et nad on jätkuvalt teretulnud Euroopa majandust käimas hoidma, aga nad ei saa kunagi selle osaks,” kirjutas Altun, kelle sõnul meenutab see Euroopa juutide demoniseerimist 1920. aastatel.

„President Erdoğani kommentaarid ei ole vastuvõetavad. Liialdamine ja ebaviisakus ei ole meetod. Me nõuame, et Erdoğan muudaks oma poliitika kurssi, sest see on igas mõttes ohtlik,” öeldi Prantsusmaa avalduses.