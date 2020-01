Erdoğan: Süüria Idlibi provintsist põgeneb kuni 250 000 inimest Türgi piiri suunas

Türgis on juba praegu umbes 3,7 miljonit Süüria põgenikku, mis on suurim põgenike populatsioon maailmas. Türgi kardab uut lainet Idlibist, kus kuni kolm miljonit süürlast elab viimasel mässuliste kontrollitaval territooriumil, mis on langenud Vene ja Süüria valitsusvägede ägenenud rünnakute alla, vahendab Reuters.

„Just praegu liigub 200 000-250 000 migranti meie piiride suunas. Me püüame neid mõnede meetmetega takistada, aga see ei ole kerge. See on keeruline, ka nemad on inimesed,” ütles Erdoğan Ankaras toimunud konverentsil.