Erdogan lubas Süüria kurdide pead purustada

Ankara nõustus neljapäeval sõjategevuse viieks päevaks peatama, et kurdid saaksid piirkonnast taganeda.

Kuid laupäeval süüdistasid mõlemad pooled teineteist relvarahu rikkumises.

Ankara peab kurdide vägesid terroristideks ja soovib luua Süüriasse "ohutu tsooni".

Vaatamata ajutisele relvarahule on teatav sõjategevus jätkunud - ennekõike piirilinna Ras Al-Aini ümbruses.

Laupäeval Türgi keskosas Kayseri provintsis kõneldes ütles president Erdogan, et kui kurdide võitlejad teisipäeva õhtuks tagasi ei tõmbu - vastavalt relvarahus kokkulepitule -, siis alustame sealt, kus pooleli jäime, ja jätkame terroristide peade purustamist".

Türgi juht peab järgmisel nädalal kõnelusi Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Laupäeval ütles ta, et kui need kõnelused lahendust ei anna, "rakendab Türgi oma plaane".

Türgi kaitseministeerium süüdistas kurdide vägesid viimase 36 tunni jooksul 14 "provokatiivse" rünnaku korraldamises peamiselt Ras Al-Ainis, kuid väitis, et Türgi väed järgisid lepet täielikult.

Kurdide juhitud Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) süüdistasid aga hoopis Türgit relvarahu rikkumises.

Samuti süüdistavad nad Türgi vägesid suutmatuses luua turvaline koridor tsiviilelanike ja haavatud inimeste evakueerimiseks linnast.

Laupäeval kutsusid kurdid USA asepresident Mike Pence'i üles survestama Türgit lubama tsiviilisikute läbipääsu.

"Vaatamata pidevale suhtlusele Ameerika poolega ja nende lubadustele see probleem lahendada, pole selles osas käegakatsutavaid edusamme tehtud," teatas SDF avalduses.

Türgi presidentuuri pressiesindaja Ibrahim Kalin ütles, et nad soovivad, et USA avaldaks hoopis kurdide vägedele survet, et nad taganeksid.