Erdogan: kui me Liibüa kodusõtta ei sekku, sattub Euroopa ohtu

"Mõni teist võib küsida, miks peaks Euroopa olema Liibüa konflikti kaasatud, sest maailmas on ka teisi sõdu, kokkupõrkeid ja humanitaarkriise. Alustuseks võib öelda, et Euroopa Liidu suutmatus toetada Liibüa riikliku kokkuleppe valitsust, tähendaks selle põhiliste väärtuste, sealhulgas demokraatia ja inimõiguste reetmist," leidis Erdogan usutluses väljaandele Politico.

"Liibüa jätmine sõjaväepealikust diktaatori [Haftari] meelevalda oleks ajalooline viga. Pealegi, kui õigusriigi põhimõttetel tegutsev Liibüa valitsus kukub, seisab Euroopa silmitsi uue kogumiga ohtudest ja probleemidest," sõnas Erdogan.

Ta jätkas, rääkides ka Türgi sõjalisest toest Faiz Sarraji juhitavale Liibüa ühtsusvalitsusele.

„Euroopa Liit peab maailmale näitama, et ta on rahvusvahelisel areenil oluline tegija. Eelseisv rahukonverents Berliinis on selle eesmärgi saavutamiseks väga oluline samm, kuid Euroopa juhid peavad vähem rääkima ja rohkem keskenduma konkreetsetele sammudele. Arvestades, et Euroopa on vähem huvitatud Liibüale sõjalise toe pakkumisest, on ilmne valik koostöö Türgiga, kes on juba lubanud sõjalist abi /... /Sellega raames koolitame Liibüa julgeolekujõude ja aitame neil võidelda terrorismiga, seejärel inimkaubanduse ja muude tõsiste ohudega rahvusvahelisele julgeolekule," lisas Erdogan.

Saksamaal toimub 19. jaanuaril rahvusvaheline konverents olukorra lahendamiseks Liibüas, kus 2011. aastal pärast diktaator Muammar Gaddafi tapmist vallandus kaos. ÜRO toetusel Tripolis tegutsev ühtsusvalitsus on aga hädas, sest Venemaa toetatud mässulisi ühendav sõjaväepealik Haftari üritab seda oma vägedega kukutada.