Erdogan: ainult tänu Türgile saab Euroopa praegu rahus elada

„Kui Euroopal on täna rahulik aeg, siis see on tänu Türgile, kes võõrustab nelja miljonit põgenikku,“ vahendas riiklik uudisteagentuur Anadolu reedel Erdogani sõnu Istanbuli innovatsioonikongressil.

Juba 2015. aastal nõustus Euroopa Liit maksma Türgile põgenike majutamise eest kolm miljonit eurot. Aasta hiljem sõlmiti Anakara ja Brüsseli vahel ametlik lepe, mille kohaselt kõik Euroopa rannikule ebaseaduslikult saabunud põgenikud saadeti transiitriiki ehk Türki tagasi.

Vastutasuks lubati Ankarale eraldada veel kolm miljonit humanitaarkriisiga toimetulemiseks, aga ka kiirendada protsessi Türgi võimalikuks liitumiseks Euroopa Liiduga.

Omavahel vaieldakse selle üle, kui suurt toetust Anakara vajab ja kui suurt hulka põgenikke võõrustab: Euroopa Liit usub, et riik on koduks kahele mijonile, türklaste sõnul aga suisa neljale miljonile põgenikule.

Märtsis otsustas Euroopa Parlament mittesiduval hääletusel toetada liitumiskõneluste peatamist Türgiga seoses viimase valitsuse „tõsiste probleemidega inimõiguste, võimude lahususe ja ajakirjandusvabaduse tagamisel ning korruptsiooni väljajuurimisel“.

Ühtlasi kutsuti avalduses üles Ankara asemel rahastama humanitaarorganisatsioone.