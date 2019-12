Erdoğan ähvardas sulgeda USA baasi Türgis ja kuulutada indiaanlaste tapmise genotsiidiks

„Kui meie jaoks on vajalik sellise sammu astumine, on meil loomulikult volitused ... Kui see on vajalik, sulgeme me koos oma delegatsioonidega İncirliki, kui vaja,” ütles Erdoğan A Haber TV-le, vahendab Reuters.

Erdoğan lisas, et Türgi võib sulgeda ka Küreciki radaribaasi, kui see on vajalik. „Kui nad ähvardavad meid nende sanktsioonide rakendamisega, anname me loomulikult vastulöögi,” ütles Erdoğan.

Türgi mõistis armeenlaste genotsiidi tunnustamise eelmisel nädalal hukka. Erdoğan pakkus eile, et Türgi võiks vastata parlamendi resolutsioonidega, milles tunnistatakse Ameerika põlisrahvaste tapmine genotsiidiks.