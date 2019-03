Epp Ehand: Euroopa Liidu kannatus seoses Brexitiga võib olla lõputu

"Võib öelda, et Euroopa Liit ju tegelikult üldse ei taha, et Suurbritannia lahkuks, veel vähem leppeta, nii et ma kujutan ette, et Euroopa Liidu kannatlikkus on üsna lõputu," vahendab ERRi uudisteportaal Ehandi sõnu. "Ja see retoorika, mis vahepeal kõlab karmimas toonis, on eelkõige ikkagi selleks, et Suurbritanniale survet avaldada."

"Samas, sellel kannatlikkusel on siiski ka omad piirid sealtmaalt, kus see hakkab võib-olla segama Euroopa Liidu enda toimimist. Näiteks siis, kui nüüd britid tahaksid veel ajapikendust, siis sel juhul nad ikkagi peavad tegema Euroopa Parlamendi valimised."

Ehand märkis, et ilmselt ei saa protsess siiski kesta ka aastaid, sest Suurbritannias endas pole tõenäoliselt nii suurt kannatlikkust.