ENPA toetas Krimmi annekteerimise kiuste Vene delegatsiooni õiguste taastamist

Hääleõigus võeti Vene delegaatidelt ära pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal. Mais võttis Euroopa Nõukogu vastu deklaratsiooni, et Vene hääleõigus tuleks taastada, ent see vajas assamblee kinnitust.

Lisaks Ukrainale hääletasid vastu Poola, Suurbritannia ja Balti riikide esindajad, sealhulgas Eesti parlamendi delegaadid Eerik-Niiles Kross, Indrek Saar ja Raivo E. Tamm. Ukraina delegaat Oleksii Gontšarenko võrdles otsust 1938. aasta Müncheni leppega.

#Ukraine's representative to #PACE Goncharenko: "We've adopted 7 resolutions re. #Russia. Not a single one was implemented. Now we are changing rules and procedures to let Russia come back. It's abnormal. Just like 1938 Munich betrayal, this could be Strasbourg betrayal." pic.twitter.com/nykQHFsvzy